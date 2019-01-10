"Кривавий" місяць: в NASA оприлюднили дату затемнення [ Редактировать ]
"Кривавий" місяць можна буде побачити в ніч проти 21 січня. В агенції NASA повідомили, що це буде останнє місячне затемнення до 2021 року.
Спостерігати його зможуть жителі Європи, західної Африки, а також Північної і Південної Америки.
"Кривавим" місяць називають через яскраво-червоне забарвлення, якого він набуває, потрапивши в тінь Землі.
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