Італія не має наміру приймати нових мігрантів - про це заявив голова МВС країни Маттео Сальвіні під час зустрічі з польським колегою у Варшаві.

Він розкритикував розподіл біженців у Європі. Та заявив - ЄС зазнав шантажу контрабандистів і громадських організацій. Маттео Сальвіні вважає, що це може стати "серйозною проблемою".

Натомість італієць запропонував пришвидшити процес депортації. У грудні Генасамблея ООН ухвалила Глобальний пакт про біженців. Італія стала однією з країн, які відмовилися його підписувати.