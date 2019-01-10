Італія відмовляється приймати нових мігрантів [ Редактировать ]
Італія не має наміру приймати нових мігрантів - про це заявив голова МВС країни Маттео Сальвіні під час зустрічі з польським колегою у Варшаві.
Він розкритикував розподіл біженців у Європі. Та заявив - ЄС зазнав шантажу контрабандистів і громадських організацій. Маттео Сальвіні вважає, що це може стати "серйозною проблемою".
Натомість італієць запропонував пришвидшити процес депортації. У грудні Генасамблея ООН ухвалила Глобальний пакт про біженців. Італія стала однією з країн, які відмовилися його підписувати.
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