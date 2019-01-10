Выходные в Киеве: куда пойти 12-13 января (афиша) [ Редактировать ]
Выходные уже совсем близко. Обязательно проведите их ярко, весело и незабываемо. Встретьтесь с родными, близкими и друзьями. Организаторы подготовили огромное количество мероприятий для вас.
Podrobnosti.ua составили афишу лучших событий, которые пройдут в Киеве 12-13 января.
Зимова Країна на ВДНГ
В Киеве уже в четвертый раз заработал праздничный парк развлечений "Зимова Країна на ВДНГ". В этом году локации создали в стиле истории и духа украинского Рождества. Главный символ - соломенные "паучки", некогда служившие оберегами для наших предков. Там можно также найти интересную фотозону, резиденцию Деда Мороза, локацию с ледяными скульптурами и еще множество развлечений.
- Когда: 1-13 января, 19-20 января, 26-27 января и до 10 марта, с 10:00
- Где: ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1
- Сколько стоит: от 390 гривен
Новый год на Контрактовой площади
Здесь вас ждут приключения, веселье и развлечения; творческие мастер-классы, художественные перфомансы и инсталляции.
- Когда: по 20 января, с 12:00
- Где: Контрактовая площадь
Рождество в музее Ханенко
Экскурсия "Большая традиция Европы: Мадонна с младенцем" - знакомство с иконографией и символизмом различных типов изображений Девы Марии с младенцем, историей и эволюцией традиции от 6 до 16 века на материале экспозиции и фондов музея Ханенко.
- Когда: 3,4,5 и 12 января, в 14:00
- Где: музей Ханенко, улица Терещенсковская, 15-17
- Сколько стоит: 35 гривен стоит экскурсия, вход на экспозицию бесплатный
Цитрусовое королевство
На Спивочем поле построят замки из апельсинов и лимонов. Кроме того, вас ждут разнообразные развлечения, веселье, конкурсы, мастер-классы и фудкорт.
- Когда: до 13 января, с 10:00
- Где: Спивоче поле, ул. Лаврская, 33
- Сколько стоит: для взрослых - 100 гривен, для детей - 75 гривен. Детям до 7 лет и участникам боевых действий - бесплатно.
Балет "Щелкунчик" Раду Поклитару
Секрет невероятной популярности спектакля - в волшебной смеси красоты сказки с трагедией и глубокой психологичностью постановки. Огромные мыши, которые угрожали счастью влюбленных, оказываются их лучшими друзьями. В отличие от людей, которые медленно, но неумолимо ведут главную героиню к незаметной и страшной смерти.
- Когда: 12 и 13 декабря, в 19:00
- Где: Октябрьский дворец, улица Героев Небесной Сотни
- Сколько стоит: от 70 гривен
Алексей Горбунов. Музыкальный спектакль "Черная шкатулка"
Театрально-музыкальная постановка по произведениям Людвика Ашкенази "Черная шкатулка". В спектакле звучат стихи и истории как самого Людвика Ашкенази, так и Геннадия Шпаликова, Александра Кабанова, песни Окуджавы, Бернеса и Вертинского, Высоцкого и Утесова. Количество мест ограничено.
- Когда: 12 января, с 19:00
- Где: Галерея Высоцкий на Воздвиженке, улица Воздвиженская, 40
- Сколько стоит: от 300 гривен, по вопросам приобретения билетов и за дополнительной информацией звоните по номеру +38 (067) 684-02-87.
НАОНИ. Новогодние рок-хиты
На этот раз известный на весь мир коллектив представит программу "Новогодние рок-хиты". Любимые новогодние песни будут создавать сказочную атмосферу, а дополнение из мировых рок-хитов - станет лучшим подарком для слушателей.
- Когда: 12 января, в 19:00
- Где: Дом офицеров, улица Михаила Грушевского, 30/1
- Сколько стоит: от 300 гривен
Вечера на хуторе близ Печерска, или Гогольдэнс-2
Обещают веселый, шумный и зажигательный праздник.
- Когда: 12 января, в 14:00
- Где: Киевская крепость, улица Госпитальная, 24а
- Вход бесплатный.
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