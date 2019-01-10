У Вашингтоні переставили будівлю, вагою 350 тонн.

Найстарішу синагогу міста перетягли на 70 метрів нижче вулицею. Її підняли та поставили на спеціальну платформу з багатьма колесами. Вулиці перекрили на весь день. Транспортування тривало понад 10 годин. Сотні вашингтонців прийшли подивитися, як будівля "їде" вулицею.

Навколо синагоги, до 2021 року, побудують столичний єврейський музей.

"Це дивовижно з технічної та інженерної точки зору. Ми схрещуємо пальці. Попереду ще багато роботи", - говорить Альберт "Санні" Молодший, інвестор.

"Це видовище для міста, ми насправді переносимо історичну будівлю! Це - перша синагога, яку побудували у Вашингтоні, і ми переносимо її на ріг 3-ї та F вулиць, де вона стане центральним експонатом нового столичного єврейського музею", - зазначила Кара Блонд, директорка музею.