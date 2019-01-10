Фото: что обязательно должно быть в современной квартире

По каким критериям определяют, что квартира соответствует всем модным тенденциям? Правильно! Она должна быть красивой и функциональной, выгодной в ежемесячном содержании и, разумеется, оснащена современной бытовой техникой. Именно эти три параметра являются определяющими для того, чтобы считать квартиру актуальной и в тренде. Давайте разберемся с особенностями каждого пункта подробнее.

Эффективное утепление и отопление

Первое, что выделяет современное жилье – энергоэффективность и гибкость управления. Сегодня большая часть новостроек использует технологию фасадного утепления, чтобы сохранить максимум тепла в квартирах. В совокупности с эффективной системой отопления без потери тепла это дает свои результаты: стоимость отопления огромной квартиры в новостройке обходится примерно так же, как квартиры в "хрущевке".

Так, по словам архитекторов популярного жк на Печерске Signature, фасад которого выполнен из стеклянных витражей, несмотря на такую компоновку, дом не теряет тепло.

"ЖК Signature первым в Украине прошел международную сертификацию BREEAM, получив высший балл. Британский рейтинг экологической эффективности подтверждает, что даже в условиях украинской зимы можно сделать энергоэффективный дом, без ущерба архитектуре", - подчеркнули специалисты.

Как удалось этого добиться? По словам экспертов, секрет состоит из трех элементов:

премиальные материалы для утепления фасада;

качественная система естественной вентиляции в квартирах;

уникальная система центрального отопления с возможностью регулирования в каждой отдельной квартире.

"Все технологии в комплексе позволяют бережно сохранять ценное тепло и очень гибко им управлять. А это главные особенности современного жилья, даже если оно находится в многоквартирном доме", - отметили в ЖК Signature.

Красивые и безопасные натяжные потолки

Еще один обязательный элемент современного интерьера – необычный потолок. Раньше, чтобы придать помещению уникальность использовали сложную и тяжелую лепнину, роспись, барельефы. Сегодня, чтобы получить удивительный визуальный эффект на потолке, достаточно собрать конструкцию из гипсокартона и установить специальное декоративное полотно.

Специалисты по установке натяжных потолков из компании Art Decor рассказали, что сегодня существует несколько десятков различных вариаций этого элемента интерьера:

многоуровневые;

потолки с фотопечатью;

тканевые;

имитирующие звездное небо;

с внутренней подсветкой;

и даже парящий потолок.

Рассчитать актуальную стоимость любой конструкции поможет специальный калькулятор https://artpotolok.kiev.ua/raschet-stoimosti/, но что можно сказать сразу и без подсчетов - такой потолок точно будет радовать вас каждый день, а в случае затопления соседями сверху, спасет ремонт: подвесной потолок задерживает большую часть воды, просто растягиваясь под ее массой. После устранения причины потопа, специалисты делают небольшой прокол в полотне, через который удаляется вся вода. А потолок снова натягивается в рабочее состояние. Красота и безопасность – очень удачное сочетание.

Современная печь на кухне

Сегодня в каждой квартире постоянно работает до десятка различных электроприборов как жизненно необходимых, так и вспомогательных. Но особое внимание уделяется кухонной плите. Инновационные печи превращают это помещение в зону творчества, где приятно готовить, легко поддерживать чистоту, а экономия и забота о ресурсах играют не последнюю роль.

Авторитетный украинский сайт podrobnosti.ua детально разобрав, чем отличается электрическая плита от индукционной и газовой выяснил: несмотря на то, что украинские хозяйки предпочитают оба формата, лидером все-таки является индукционная печь. В отличие от газовой или электрической, индукция обеспечивает:

КПД выше 90%, а значит, экономно расходует электроэнергию;

не нагревается, уменьшая вероятность обжечься и исключая образование нагара на поверхности;

работает очень быстро, следовательно, экономит важнейший ресурс каждого из нас – время.

"Индукционная варочная поверхность – это тренд современной кухни. Независимо от того, в каком интерьере она установлена, плита точно сможет указать, что ее владельцы ценят инновации и умеют их интегрировать в свою жизнь", - отмечают эксперты.

Таким образом, позаботившись о трех перечисленных элементах, вы сможете уверенно заявить, что живете в трендовой квартире. А поскольку сегодня нет жестких рамок для стиля и важно общее впечатление, даже классика в этом формате становится современной.