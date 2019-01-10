Обязательно включайте зимой в свой рацион эти продукты - их употребление улучшает способности организма сопротивляться вирусам и бактериям, утверждают медицинские специалисты. Об этом пишет "Медицина 2.0".



Чеснок. Исследование, проведенное специалистами Academy of Nutrition and Dietetics, показало: люди, которые регулярно едят свежий чеснок, в два раза реже болеют простудными заболеваниями. Для этого чеснок даже не обязательно жевать - его дольки можно просто глотать, запивая водой.



Овощи с яркой кожурой. Такие овощи, как красный перец, тыква, свекла, морковь или брокколи насыщены витаминами - в частности, такими важными для улучшения иммунитета, как витамины А, С и группы В. По словам ученых, употребление таких овощей вполне способно заменить собой прием аптечных витаминных комплексов. Эксперты рекомендуют запекать их в духовке, тушить в небольшом количестве воды или готовить на пару, поскольку при этом в овощах сохраняется больше ценных нутриентов.



Редька. Этот неприхотливый овощ содержит большое количество антиоксидантов - конкретно витаминов С и А, повышающих сопротивляемость инфекциям. Редьку очень полезно есть при простуде: по словам ученых, эффект укрепления иммунитета при этом возникает за счет активации роста полезной микрофлоры кишечника. Употребление редьки вместе с медом усиливает противовоспалительные процессы в организме.



Имбирь. Его употребление помогает в лечении горла и носа при простудных инфекциях - дыхание помогают нормализовать содержащиеся в имбире эфирные масла. Чай с имбирем медики рекомендуют пить при простуде, повышенной температуре, упадке сил и замерзании. Главное, заваривать имбирь нужно горячей, но не кипящей водой - это позволяет эфирным маслам лучше сохраняться в напитке.



Куркума. Известная пряность - близкая родственница имбиря, и ее употребление дает противовоспалительное действие: куркума - это фактически натуральный антибиотик. Когда мы употребляем пищу, в которую добавлена куркума, в организме возникает значительный антиоксидантный и иммуностимулирующий эффект. Также куркума хорошо помогает лечить больное горло.



Жирная рыба. Этот продукт - богатый источник жирных кислот омега-3, важных для восстановления иммунитета и предотвращения воспалительных процессов в организме. Кроме того, в рыбе содержится много цинка, который необходим для формирования белых кровяных телец -главных борцов с вирусами.



Шиповник. Ягоды шиповника отличаются высокой концентрацией витамина С - его в 40 раз больше, чем в лимоне. Таким образом шиповник действует на организм как эфективный иммуномодулятор. Для приготовления отвара, который сделает иммунитет крепче, две столовые ложки сушеных ягод шиповника следует заварить в термосе.

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