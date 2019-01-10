Человек формируется как личность на протяжении всей своей жизни. Огромную роль в этом процессе играет социум. Какое действие общество оказывает на формирование человека, и как не поддаться влиянию социума? об этом пишет "Сегодня".

Всего мы знаем две основные теории о формировании личности.

1. Есть мнение, что человек развивается в соответствии со своей наследственностью, т.е. врожденными чертами и способностями. При этом общество оказывает на личность минимальное влияние.

2. Другая теория гласит, что данные, полученные от рождения, оказывают слабое влияние наформирование человека, а вот зависимость человека от общества как раз очень велика. Впроцессе развития и становления человек накапливает социальный опыт и формируется как личность.

Но и в том, и в другом случае напрашивается вывод, что человек не рождается полноценной личностью, а нарабатывает необходимые качества в течение всей жизни. И такое становление зависит от множества внешних и внутренних факторов. К внешним факторам относятся принадлежность человека к определенной культуре, национальности, семье, государству, социально-экономическому классу. А внутренние факторы включают в себя генетические, физические и биологические особенности человека.

Важное влияние на установление личностных качеств человека имеет окружающая его среда обитания. Что же такое общественное мнение, как общество влияет на человека и какова роль общества в жизни человека?

Общественное мнение – это точка зрения большинства людей по различным вопросам в соответствии с их представлениями о модели поведения и мышления внутри социума. Это своеобразный регулятор отношений между людьми в обществе.

Именно общественное мнение формирует и прививает членам общества главные нормы социальных отношений: между отдельно взятыми людьми, между личностью и коллективом, между коллективом и обществом, а также между обществом и отдельной личностью.

Важной функцией общественного мнения является влияние общества на человека, его психологию, нравственность, воспитание в каждом индивидууме чувства ответственности за свои дела и поступки перед коллективом и социумом в целом. Кроме того общественное мнение оказывает влияние на людей и воздействует на становление их установок, обычаев, традиций, интересов, привычек. Оно выражается в форме оценки, желания, поощрения и одобрения или же наоборот – осуждения, требования, давления общества на человека.

Таким образом, общественное мнение активно влияет на личность, как с позитивной стороны, так и с негативной. Социум часто выступает в виде прессинга и диктатора для человека, заставляя постоянно прислушиваться к тому, "что скажут люди", вынуждая быть тем, кого хотят видеть другие. А это означает, что такая позиция мешает человеку быть тем, кем он на самом деле является или хочет быть, наступая на принципы его личности.

Как не поддаться влиянию общества? Личностью человек может стать тогда, когда он сумеет найти баланс между своей точкой зрения и общественным мнением. Лишь постигнув себя как личность, заняв свою нишу в социуме и осмыслив жизненные цели и приоритеты, человек становится индивидуальностью, приобретает честь и свободу выбора, которые и выделяют его в общей серой массе как личность.

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