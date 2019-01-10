Старый Новый год, или Щедрый вечер, ежегодно отмечают в ночь с 13 на 14 января. По традиции, вечером 13 января украинцы варили кутью, которую в народе называли Щедрой кутьей. Ее заправляли смальцем (как вариант - сливками или сливочным маслом), добавляя все привычные ингредиенты. Считалось, что чем богаче (приготовленная с большим количеством продуктов) кутья, тем лучше будет урожай и выше достаток в семье. "Сегодня" публикует несколько рецептов кутьи.

Классическая Щедрая кутья

Ингредиенты:

200 г пшеничной крупы

125 г сливок

125 г мака

50 г очищенных орехов

50 г изюма

ваниль

сахар

мед

Рецепт приготовления:

Перебранную и промытую крупу сварите до мягкости в течение 2 часов, процедите, охладите.

Мак залейте кипятком и прогрейте до мягкости. Процедите через густое сито, обсушите, пропустите через мясорубку.

Соедините мак с пшеницей. Добавьте измельченные орехи, изюм, сливки, ванилин, сахар и мед по вкусу. Перемешайте.

Щедрая кутья с узваром и коньяком

Ингредиенты:

400 г пшеницы

200 г мака

100 г орехов

100 г сухофруктов (изюм, курага, чернослив)

100 г меда

1 ст.л коньяка

50 г сушеных яблок и груш (для узвара)

Рецепт приготовления:

Сначала приготовьте узвар. Залейте 50 г промытых сушеных яблок и груш 200 мл воды и доведите до кипения. Снимите с плиты и дайте настояться минимум два часа.

Далее отварите пшеницу до готовности, залив зерно водой в пропорции 1:3.

Мак залейте кипятком, а потом разотрите. Орехи и сухофрукты разрежьте на небольшие кусочки. Соедините пшеницу с сухофруктами, орехами и маком.

В стакане узвара размешайте мед и добавьте его в кутью. Учтите, что кутья не должна быть жидкой - возможно, вам понадобиться не весь компот. В самом конце влейте ложку коньяка.

Щедрая кутья с коньяком и сливочным маслом

Ингредиенты:

1 стакан пшеничной крупы

0,5 стакана мака

0,5 стакана грецких орехов

мед

50 г сливочного масла

1-2 ст.л. коньяка

0.5 - 1 стакан изюма

соль

Рецепт приготовления:

Замочите пшеничную крупу на ночь, если нет времени, то на 2 часа.

Залейте ее водой в соотношении 1:2 (1 часть крупы, 2 части воды). Посолите и поставьте вариться на слабом огне примерно на час.

Пока варится каша, замочите мак и изюм в кипятке. Порубите орехи и обжарьте их на сухой сковороде.

Слейте воду с мака и изюма. Измельчите мак в блендере или разотрите вручную, чтобы он пустил молочко.

Смешайте все ингредиенты. Добавьте сливочное масло, жидкий мед и коньяк.

Традиции приготовления кутьи на Старый Новый год

Когда варят кутью, в доме должно быть тихо и спокойно.

Пшеницу берут самую лучшую, а воду - чистую.

Правильная кутья состоит из 3 составляющих: основы, заправки и добавок.

Чтобы крупа не пригорела используйте толстодонную посуду для варки, а лучше - чугунную.

Соединив все компоненты, их нужно прогреть 10 минут, лучше всего - в глиняных горшках.

Густую кутью разбавьте кипяченной охлажденной водой, отваром из крупы или узваром.

Кашу долго не храните, поскольку мед может забродить. По этой же причине не рекомендуется класть свежие фрукты. Лучше добавляйте мед непосредственно перед подачей.

Ранее мы писали, как приготовить узвар.