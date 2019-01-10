В Черновицкой области произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб один человек. Еще 6 пассажиров получили ранения, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

10 января на автодороге вблизи села Дыновцы столкнулись два микроавтосуба. Пострадавших госпитализировали с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, а также сотрудники облуправления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

На днях под Львовом произошло тройное ДТП, в котором погибли люди.