В Евросоюзе требуют немедленно освободить украинских моряков [ Редактировать ]
Европейский Союз призывает Россию немедленно освободить политзаключенного Павла Гриба, крымскотатарского активиста Эдема Бекирова и всех захваченных украинских моряков, передает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич.
В ЕС напомнили историю задержания Павла Гриба, когда его 24 августа 2017 года похитили с территории Беларуси и арестовали в России без никаких четких обвинений.
"Европейский союз ожидает его немедленного освобождения и предоставления доступа к специальному медицинскому лечению, в котором он (Гриб, - ред.) нуждается. Украинские врачи должны иметь возможность видеть его, пока он остается в заключении, как того требует решение Европейского суда по правам человека", -говорится в заявлении.
Также напомнили об активисте Эдеме Бекирове, который был задержан 12 декабря 2018 года при въезде в оккупированный Россией Крым, который сейчас нуждается в ежедневной медицинской помощи, учитывая его состояние здоровья.
"Мы ожидаем, что его немедленно освободят без задержки и обеспечат доступ к срочному и надлежащему медицинскому уходу", - заявила Косьянчич.
"Евросоюз вновь повторяет, что все незаконно задержанные украинские граждане на Крымском полуострове и в России и члены экипажа судов, захваченных Россией 25 ноября, должны быть немедленно освобождены. Международные наблюдатели по правам человека должны получить полный, свободный и беспрепятственный доступ на Крымский полуостров", - говорится в заявлении.
по теме
Переговоры по газу с Россией: Климкин озвучил украинскую позицию
Украинская сторона готова к конструктивному диалогу во время трехсторонних газовых переговоров с Россией и ЕС, отметил Климкин
"Северный поток-2" необходим для шантажа Украины и Польши - Моравецкий
Премьер-министр Польши считает, что проект строительства российского представляет собой пример непоследовательности ЕС
США предоставят Украине новое оружие - бывший посол Джон Хербст
Вашингтон уже в ближайшее время может ввести новые санкции против России и предоставить Украине оружие
Конфликт между Россией и Украиной может обостриться - ОБСЕ
Генсек не ожидает прорыва на мирных переговорах в обозримом будущем из-за "отсутствия политической воли"
Канада і Литва узгодили надання допомоги Україні
Лідери Канади і Литви поспілкувалися про спільні дії, спрямовані на підтримку України