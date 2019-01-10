Вбивство на "Золотих воротах": чому суд не може винести вирок убивці? [ Редактировать ]
Сліпе правосуддя. Уже понад рік суд не може винести вирок Анатолію Чивікову - підозрюваному в убивстві ветерана АТО та голови спілки мігрантів України Сергія Олійника. Судові засідання постійно переносять. Чому - дізнавалася Анастасія Старовойт.
Понад рік минув від того страшного дня для родини Олійників. У столиці, біля Золотих Воріт, п'яний чоловік убив ветерана АТО Сергія Олійника. Загиблий захищав свого сина - музиканта, який грав для перехожих на вуличному піаніно. Саме син і дружина загиблого ветерана стали одними з очевидців цього звірячого вбивста.
"Я видела конкретно нападающего, я его и до этого видела. Я слышала как он много раз угрожал, он подходил к нам и провоцировал. Он периодически подходил и с угрозами, что я тебя зарежу. Мы просто сидели с мужем, когда мы видим, что он идет к нам, очень быстрым шагом, а руки были за спиной. Он из-за спины нож и получилось сразу в сердце", - розповідає Галина Олійник, дружина вбитого.
Тоді зловмисника, це Анатолій Чивіков, затримали. Знайшли і знаряддя вбивства - ніж, опитали свідків. Але замість максимальних 15 років за ґратами, Чивіков досі чекає на вирок у СІЗО.
"Год и 7 месяцев! Хотя все улики есть, все доказательства и свидетели. Мы приходим в зал, а убийца просто смотрит тебе в глаза и улыбается", - говорить Ярослав Олійник, син убитого.
Родина вбитого впевнена: процес затягують умисно. Засідання постійно переносять, а термін утримання під вартою продовжують, щоб уникнути реального покарання.
"Они каждый раз просят перевести убийцу под домашний арест, но как вы сами понимаете. Статья 115 - убийство - она не предрасполагает тем, чтобы убийцу переводили под домашний арест, но они требуют этого каждый раз. Естественно, наша сторона против всегда", - говорить Ярослав Олійник, син убитого.
Сьогодні на чергове засідання не з'явився один з трьох адвокатів підсудного. Через це захист Чивікова знову просить його перенести. Ба більше - випустити підсудного під заставу.
"Можливо не всі докази у них є, які їм потрібно надати суду. Тому можна допустити, що це затягування з метою зібрати ще якісь докази, яких у них не вистачає", - припускає В'ячеслав Кобелецький, адвокат потерпілого Олійника.
Та рішення суду незмінне - продовжити термін утримання Чивікова у СІЗО ще на два місяці. До 10 березня.
"Сторона захисту абсолютно не задоволена по-перше позицією суду, зокрема тим фактом, що суд сам ініціює питання щодо строку тримання під вартою, оскільки ми вважаємо, що тим самим порушується певна змагальність процесу", - говорить Ян Войніканіс-Мирський, адвокат Анатолія Чивікова.
Родина загиблого ветерана все ж таки сподівається на правосуддя, а Ярослав Олійник готується до великого благодійного концерту, який присвятить пам'яті вбитого батька.
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