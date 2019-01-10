Площа морської криги в Антарктиці зменшилася до рекордно низького рівня [ Редактировать ]
Антарктика тане: площа морської криги зменшилася до рекордно низького рівня. Станом на початок цього року вона на 30 тисяч квадратних метрів менша, ніж у січні 2017.
Зараз площа льодового покриву складає 5 мільйонів 470 тисяч квадратних кілометрів. Науковці зазначають: ці рекордно низькі показники свідчать про високу сезонну та річну мінливість льодових умов в Антарктиці.
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