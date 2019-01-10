Радіотелескоп Chime вловив таємничі сигнали з космосу [ Редактировать ]
Новітній радіотелескоп Chime уже вдруге вловив таємничі сигнали з глибокого космосу. На думку канадських учених, вони можуть свідчити про існування іншопланетного життя.
Існують і інші версії походження радіосплесків: більшість науковців вважає, що радіохвилі генеруються внаслідок потужних астрофізичних явищ, таких як нейтронні зірки. Утім усе це - лише припущення.
На питання, як народжуються зафіксовані таємничі спалахи радіохвиль - достеменно відповісти науковці поки що не можуть.
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