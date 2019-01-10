Віце-прем'єри Італії підтримали протести "жовтих жилетів" [ Редактировать ]
"Жовті жилети" мають підтримку з-за кордону. Про це заявив прес-секретар французького уряду Бенжамен Гріво.
За його словами, своїми заявами демонстрантів підбурюють віце-прем'єри Італії Маттео Сальвіні та Луїджі Ді Майо. Раніше вони публічно підтримали протести. До того ж, на думку Гріво, симпатію до мітингувальників демонструє російський канал Russia Today.
Раніше президент Франції Еммануель Макрон звинуватив російські канали Russia Today та Sputnik у пропаганді та поширенні чуток про смерть одного з учасників акцій.
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