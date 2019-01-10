Как выглядят участницы конкурса "Мисс Вселенная" без макияжа (фото) [ Редактировать ]
Мы привыкли видеть всех красоток, участвующих в конкурсах "Мисс Вселенная", при полном параде. Однако многие из них в обычной жизни предпочитают одеваться скромно и наносить минимум макияжа. Кстати, не все девушки имеют публичные профессии.
Так, например, среди них есть врачи, инженеры и работники рекламы, да и увлечения у них самые разные, передает "Хроника.инфо".
Давайте же посмотрим, как выглядят участницы конкурса 2017 и 2018 без макияжа.
Напомним, 17 декабря в Таиланде прошел конкурс красоты "Мисс Вселенная 2018".
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