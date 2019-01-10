Мы привыкли видеть всех красоток, участвующих в конкурсах "Мисс Вселенная", при полном параде. Однако многие из них в обычной жизни предпочитают одеваться скромно и наносить минимум макияжа. Кстати, не все девушки имеют публичные профессии.

Так, например, среди них есть врачи, инженеры и работники рекламы, да и увлечения у них самые разные, передает "Хроника.инфо".

Давайте же посмотрим, как выглядят участницы конкурса 2017 и 2018 без макияжа.

Напомним, 17 декабря в Таиланде прошел конкурс красоты "Мисс Вселенная 2018".