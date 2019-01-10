Уряд провів перше засідання цього року. Міністри розглянули кілька важливих питань, а саме бюджетну реформу, головні завдання на 2019 і стратегію розвитку "Укрзалізниці". Тож на які новації варто чекати? - детальніше розповість Олександр Васильченко.

Новий голова - старі виклики. Кабмін призначив керівником правління Укрзалізниці Євгена Кравцова терміном на три роки. До цього він виконував обов'язки голови залізничної компанії. Новопризначений керманич підкреслив - за час його керування було завершено будівництво кількох масштабних об'єктів. Рухомий склад поповнили 3 тисячами вантажних вагонів. Водночас, Кравцов зазначив, компанія готова розпочати роботу з відшкодування втрат, які завдала російська агресія. Зокрема, через позови до міжнародних судів проти Росії.

"Особливо на неконтрольованій території українська залізнична галузь, не тільки "Укрзалізниця" і приватники втратили майже 30 тисяч вагонів. Але якщо казати про відновлення і заміщення, то саме завдяки програмі останніх півтора два роки ми могли суттєво збільшити кількість вироблених нових вагонів, чим компенсували дефіцит, який госьро існував у 16 році", - заявив Євген Кравцов, голова правління "Укрзалізниці".

Зі свого боку Гройсман підкреслив, "Укрзалізниця" має залишатися державною компанією. А нова стратегія розвитку повинна орієнтуватись на оновлення рухомого складу, електрифікацію та поліпшення якості послуг.

"Треба чітко відпрацьовувати всі запити на обслуговування української економіки. На вас лежить величезна відповідальність за нову стратегію компанії і покрокові реалізації завдань які зроблять "Укрзалізницю" ефективною компанією", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Ефективнішим планують зробити і держбюджет. Реформа, за якою головний кошторис країни розраховуватимуть на три роки, замість одного, як це було раніше, запрацювала від початку тижня. Бюджетну декларацію Мінфін збирається представити уряду не пізніше 15 травня.

"Перше, це узгодження стратегічного і бюджетного планування. Це дуже важливо. Друге це запровадження бюджетної декларації нової, яка по факту стає головним документом бюджетного процесу. Трете, це новий бюджетний календар", - заявила Оксана Маркарова, міністр фінансів України.

Таке планування, сподівається прем'єр вже у цьому році приведе до три відсоткового зростання економіки.

"На перше січня 19 року ми змогли сформувати національні резерви більше 20 млрд доларів. Це найбільше рекордний показник за останні 5 років. Зрозуміло, що наше завдання залишається незмінним, нам потрібно зміцнювати національну економіку, створювати якісні виробництва, працювати над тим, щоб створювати належні робочі місця для українців і це залишається нашим пріоритетом", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Також Гройсман наголосив, Кабмін встановить обмеження на позики, адже тепер потрібно віддавати третину коштів за кредити.