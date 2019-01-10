В полиции Днепра установили личность девушки, которую нашли мертвой в чемодане 4 января в Днепре. Погибшей оказалась 19-летняя Дария Белоус. Из одежды на неизвестной были лишь синие джинсы, порванные на коленях, и лифчик. На шее - цепочка, а на пальце левой руки - кольцо с надписью "Спаси и сохрани". Также в полиции сказали, что на вид жертве может быть от 18 до 25 лет. Видимых следов насильственной смерти на теле не обнаружили.

Также появилась пока еще неподтвержденная версия - к гибели девушки причастен мужчина другой национальности. Он якобы мог 3 января забрать девушку из общежития на машине. Потом они поехали гулять. В этот период мобильный телефон Дарьи отключился, и она перестала выходить на связь. Уже на следующий день ее нашли мертвой. Эксперты установили, что девушку задушили, пишет "Днепр вечерний".

Есть вероятность, что вскоре после происшествия иностранец покинул территорию Украины и на данный момент находится в международном розыске.

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