Труп в чемодане: появились шокирующее детали убийства в Днепре [ Редактировать ]
В полиции Днепра установили личность девушки, которую нашли мертвой в чемодане 4 января в Днепре. Погибшей оказалась 19-летняя Дария Белоус. Из одежды на неизвестной были лишь синие джинсы, порванные на коленях, и лифчик. На шее - цепочка, а на пальце левой руки - кольцо с надписью "Спаси и сохрани". Также в полиции сказали, что на вид жертве может быть от 18 до 25 лет. Видимых следов насильственной смерти на теле не обнаружили.
Также появилась пока еще неподтвержденная версия - к гибели девушки причастен мужчина другой национальности. Он якобы мог 3 января забрать девушку из общежития на машине. Потом они поехали гулять. В этот период мобильный телефон Дарьи отключился, и она перестала выходить на связь. Уже на следующий день ее нашли мертвой. Эксперты установили, что девушку задушили, пишет "Днепр вечерний".
Есть вероятность, что вскоре после происшествия иностранец покинул территорию Украины и на данный момент находится в международном розыске.
по теме
В Днепре нашли чемодан с трупом девушки (фото)
Ужасную находку обнаружил мужчина, который искал макулатуру
Мужчина зверски убил работодательницу во время собеседования
По Днепром наемный работник жестоко расправился с женщиной, к которой он пришел трудоустраиваться
Работник Uber признался в массовом убийстве
Убийца заявил, что приложение якобы "поработило" его во время работы
Под Одессой мужчину забили до смерти из-за пакета с едой
В Одесской области пакет с продуктами стал причиной жесткого убийства
Мужчина зверски убил водителя BlaBlaCar
В России жестоко убили женщину-водителя BlaBlaCar