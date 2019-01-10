Крушение корабля в Турции: полиция начала расследование гибели украинцев [ Редактировать ]
Украина направила ноту в МИД Турции с просьбой официально подтвердить или опровергнуть информацию о том, что затонувшее судно везло уголь из оккупированного Донбасса, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на секретаря по консульным вопросам Посольства Украины в Турции Бориса Ясинского.
Турецкие правоохранители открыли дело из-за крушения судна у берегов Турции, в котором погибли четверо украинцев.
Секретарь добавил, что Украина направила ноту в МИД Турции с просьбой официально подтвердить или опровергнуть информацию о том, что это судно везло уголь из оккупированного Донбасса. Турецкие следователи в рамках расследования дела о крушении судна будут исследовать также и происхождения угля, который везли из российского порта.
Ранее мы сообщали, что найдные трупы моряков опознали.
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