Американская певица БритниСпирс решила поддержать отца в тяжелый период и сделала официальное заявление о том, что ее серия концертов Britney: Domination откладывается на неопределенный срок. Об этом поп-принцесса сообщила на своей странице в Instagram.

Как стало известно, отец Бритни Спирс, 66-летний Джейми, попал в больницу в тяжелом состоянии пару месяцев назад. Он успешно перенес операцию и начал курс восстановления. Артистка призналась, что, хотя она с нетерпением ждала начала своего шоу, семья для нее оказалась на первом месте.

"Даже не знаю с чего начать, потому что мне сложно об этом говорить. Я не смогу представить свое новое шоу Britney: Domination. Я с таким нетерпением ждала возможности выйти на сцену и встретиться со всеми вами в этом году, что это решение разбивает мне сердце. Тем не менее, я ставлю семью превыше всего. Пару месяцев назад мой отец чуть не умер. Он выжил, за что мы благодарны всей семьей, и теперь должен пройти долгий путь реабилитации. Мне пришлось сделать тяжелый выбор и в этот раз направить все свои силы на помощь семье. Надеюсь, вы сможете меня понять. Я люблю всех вас и спасибо", - написала певица под снимком из семейного архива. Спирс также добавила, что поклонникам вернут всю сумму, потраченную на билеты.

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