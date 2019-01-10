Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что к 2020 году Вооруженные силы Украины будут переведены на стандарты НАТО, сообщили в пресс-службе главы государства. В ходе визита в Здолбунов Ровенской области лидер страны заявил:

"В 2020 году ВСУ будут организованы и способны действовать полностью по стандартам НАТО в соответствии с законом о национальной безопасности".

Порошенко подчеркнул, что в настоящее время украинская армия способна эффективно выполнять боевые задачи и отражать российскую агрессию.

"За четыре года мы создали ВСУ. И сегодня - это сотни тысяч должным образом подготовленных, хорошо вооруженных и обеспеченных всем необходимым воинов с вещевым, медицинским, пищевым, боевым, жилым и другим обеспечением", - подчеркнул президент Порошенко.

На днях Петр Порошенко подписал закон о планировании бюджета на три года.