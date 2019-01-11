В первом квартале 2019 года производитель DOOGEE намерен представить для украинского потребителя свой первый смартфон обновленной молодежной Y-серии – модель DOOGEE Y7.

Новинка будет доступна в таких необычных оттенках как черный вулканический (Obsidian Black), пурпуно-фантомный (Phantom Purple), а также гамме, имитирующей северное сияние - Aurora Blue.

Наряду с роскошной внешностью, модель получила прогрессивное для своего сегмента оснащение.

Реализовать модный смартфон, как внешне, так и функционально позволил набор таких из особенностей новинки:

2.5D-дисплей U-Notch Screen, обладающий знаменитой "бровью",

комбинация диагонали 5.84 дюйма с разрешением Full HD+ (1080х2280 точек) и соотношение сторон 19:9 в крайне тонких рамках по периметру дисплея. Кроме того, здесь впечатляющая пиксельная плотность в 428ppi.

В основе DOOGEE Y7 мощный 8-ядерный процессор SC9863А, тактовая частота которого до 1,6 ГГц. Вместе с 3 ГБ оперативной памяти этого будет достаточно для выполнения совершенно любых задач, включая запуск производительных игр. Объем встроенной пользовательской памяти - 32 ГБ. Предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD до 64 ГБ включительно.

Емкость аккумулятора 3360 мАч, чего вполне достаточно на день весьма интенсивного пользования, либо же 2 дня умеренных нагрузок. Кроме того, всего за 20 минут аккумулятор этого смартфона заряжается настолько, что его хватает на 2 часа работы в режиме просмотра видео.

Производитель также не поскупился и оснастил основную камеру двумя модулями на 16 Мп и 13 Мп, дополнил ее светодиодной вспышкой плюс массой различных фильтров и сцен, а еще режимом ночной съемки. У фронтальной камеры – 16Мп. У нее широкоугольный объектив 80 градусов, есть множество различных фильтров и также ночная съемка.

Следует отметить поддержку практически всех популярных беспроводных модулей и интерфейсов, в том числе 4G. Работает устройство под управлением последней версии операционной системы Android 8.1

Сроки начала продаж DOOGEE Y7, а также ориентировочная стоимость новинки будут сообщены дополнительно.

Ранее podrobnosti.ua рассказывали, как будет выглядеть новый смартфон iPhone XI.