Правоохоронні органи Туреччини порушили кримінальну справу за фактом аварії вантажного судна з українцями - про це повідомив секретар із консульських питань посольства України в Туреччині Борис Ясинський.

За його словами, правоохоронці також розслідують походження перевезеного вантажу. Зокрема, за запитом Києва, перевіряють, чи справді це було вугілля з окупованого Донбасу.

Нагадаємо, 7 січня вантажне судно Volgo-Balt 214, яке йшло під прапором Панами з російського порту в Азовському морі, через удар хвилі розламалося і почало тонути біля північного узбережжя Туреччини. Загинули шестеро членів екіпажу, серед них - четверо українців. Іще сімох наших земляків врятували.