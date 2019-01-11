МЗС перевіряє походження вугілля із затонулого біля Туреччини судна [ Редактировать ]
Правоохоронні органи Туреччини порушили кримінальну справу за фактом аварії вантажного судна з українцями - про це повідомив секретар із консульських питань посольства України в Туреччині Борис Ясинський.
За його словами, правоохоронці також розслідують походження перевезеного вантажу. Зокрема, за запитом Києва, перевіряють, чи справді це було вугілля з окупованого Донбасу.
Нагадаємо, 7 січня вантажне судно Volgo-Balt 214, яке йшло під прапором Панами з російського порту в Азовському морі, через удар хвилі розламалося і почало тонути біля північного узбережжя Туреччини. Загинули шестеро членів екіпажу, серед них - четверо українців. Іще сімох наших земляків врятували.
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Затонуле біля Туреччини судно перевозило вугілля з окупованних територій
Вантажне судно, яке затонуло біля берегів Туреччини, перевозило вугілля з російського порту Азов до порту Самсун, і могло доправляти його з ОРДЛО. Про це заявили у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб