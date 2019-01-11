Близько 5 тисяч бігунів у японському місті НісінОмія взяли участь у традиційному марафоні за звання найщасливішої людини Нового року.

Почався забіг близько шостої ранку. Дистанція у 230 метрів пролягає територією святилища Ебісу, одного із семи богів удачі в синтоїзмі. Переможцем цьогорічних перегонів став 22-річний Юкі Ямамото, пожежник із Фукуями у префектурі Хіросіма.