У Японії провели традиційний "щасливий" марафон [ Редактировать ]
Близько 5 тисяч бігунів у японському місті НісінОмія взяли участь у традиційному марафоні за звання найщасливішої людини Нового року.
Почався забіг близько шостої ранку. Дистанція у 230 метрів пролягає територією святилища Ебісу, одного із семи богів удачі в синтоїзмі. Переможцем цьогорічних перегонів став 22-річний Юкі Ямамото, пожежник із Фукуями у префектурі Хіросіма.
по теме
У Свято-Успенській Почаївській Лаврі провели фестиваль колядок
Разом із церковними хорами Західної та Центральної України колядки виконували тисячі парафіян
У Львові відзначили Різдво "зірковою" ходою
Головним символом цьогорічної ходи є зірка "Берегиня" - на її 12-ти променях зображені українські жінки з різних регіонів, які символічно рушниками "стелять" світлу долю України
У В'єтнамі готуються зустрічати Новий рік
Поки світ зустрічав Новий 2019 рік - у В'єтнамі тільки починали активно готуватися до головного свята року
Зимова відпустка: скільки коштує відпочинок у Карпатах
Скільки доведеться заплатити за відпочинок у Карпатах, та що підготували для гостей цього сезону?
Фермери Буковини започаткували гастро-туризм
Край сироваріння. На Буковині фермери почали розвивати гастро-туризм. Про яку допомогу просять майстри у держави?