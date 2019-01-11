Італійські екстремали пролетіли крізь ущелину (відео) [ Редактировать ]
На крилах крізь ущелину. В Італії двоє екстремалів стрибнули зі скелі у вінгсьютах - це спеціальний комбінезон-крило, що збільшує площу поверхні людського тіла. Він дає змогу летіти над землею після стрибка з висоти.
Свою пригоду бейсджампери зафільмували на камеру й виклали в мережу. За два дні ролик зібрав понад 70 тисяч переглядів і кілька тисяч "лайків".
по теме
Італійські маестро перетворили лід на музику
Всередині Альпійського льодовика вирізьбили концертну залу, інструменти в ній теж крижані - як вони звучать?
В Италии у инкассаторов украли 2,3 миллиона евро
В Италии возле города Бари неизвестные напали на инкассаторов и украли 2,3 млн евро
Вратарь забил самый безумный автогол (видео)
Итальянский вратарь феерично отправил мяч в свои ворота
На Сицилії стався землетрус
Землетрус магнітудою 4 і 8 стався на Сицилії, поблизу вулкана "Етна". 30 людей постраждали, пошкоджено чимало будівель
На Сицилії триває виверження вулкана "Етна"
В Італії триває виверження вулкана "Етна" - найактивнішого в Європі. Через викиди попелу на Сицилії частково закрили повітряний простір