На крилах крізь ущелину. В Італії двоє екстремалів стрибнули зі скелі у вінгсьютах - це спеціальний комбінезон-крило, що збільшує площу поверхні людського тіла. Він дає змогу летіти над землею після стрибка з висоти.

Свою пригоду бейсджампери зафільмували на камеру й виклали в мережу. За два дні ролик зібрав понад 70 тисяч переглядів і кілька тисяч "лайків".