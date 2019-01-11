Дональд Трамп не поїде на Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі. Про це американський очільник заявив на своїй сторінці у Twitter.

У дописі глава Білого Дому зазначив, що скасовує візит через урядовий "шатдаун". Він, до речі, триває у США вже 21 день.

Американську делегацію у Давосі замість Трампа очолить міністр фінансів США Стівен Мнучин - про це пише агентство Bloomberg. Розпочнеться форум 22 січня і триватиме до 25 числа.