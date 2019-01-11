Не викидати новорічні ялинки на смітник, а віддати до пункту утилізації зелених насаджень - закликають київські комунальники. Куди саме нести деревця та що з ними робитимуть далі - дізналася Ірина Розова.

Щороку головною новорічною прикрасою в помешканні українців є жива ялинка. А от про правильну та корисну утилізацію хвойного дерева знають далеко не всі, й просто викидають ялинки на смітник.

"Мы не знаем еще пока куда ми ее денем. Хотелось би утилизировать нормально", - говорить Христина, жителька Києва.

"Ну, я же не повезу ее куда-то, если возле дома будут забирать, я отдам ее на переработку", - говорить Ольга, жителька Києва.

Натомість, у Києві вже не перший рік працюють підприємства з утилізації зелених насаджень. Вони базуються на виробничих базах, де дерева переробляють на органічні добрива, або на паливо. Отже, здати ялинку з користю для екології міста кияни цьогоріч зможуть у будь-який з п'ятнадцяти пунктів.

"Ми маємо працювати до першого лютого, але були такі моменти, із досвіду минулого року, що приносили і в березні і навіть у квітні. Ми їх збираємо на місці накопичення і в процесі - подрібнюється на дрібну фракцію", - розповідає Вадим Мельник, керівник відділу УЗН КП Шевченківського району міста Києва.

Цією щепою прикривають прикореневу систему дерев. В літню спеку це є чудовим засобом для утримання вологи.

Переробляють зібрані дерева на спеціальних тріскоподрібнювачах. А після зберігання водного балансу лунок вічнозелених рослин, ця щепа перетвориться на органічне добриво.

"Ми закликаємо всіх не викидати на смітник новорічні ялинки, а здавати їх до пунктів прийому для подальшої переробки, для утеплення лунок, для утримання вологи", - закликає Андрій Мальований, начальник управління екології та природних ресурсів КМДА.

На сайті міської державної адміністрації вказані всі адреси пунктів прийому і комунальники кажуть, що прийматимуть хвойні дерева цілодобово.

"У кожному підприємстві є черговий охоронець, який цілодобово знаходиться біля входу до території цих виробничих баз. В разі, якщо людина залишила ялинку біля воріт - наші співробітники-озеленювачі обов'язково її заберуть", - запевнив Андрій Мальований, начальник управління екології та природних ресурсів КМДА.

Торік комунальні підприємства прийняли від населення понад 10 тисяч дерев.