Український консул відвідав поранених моряків, яких незаконно утримують у російській в'язниці "Матроська тиша" - про це повідомив Василь Сорока - батько одного з українців.

Чоловік, посилаючись на консула, сказав що "хлопці тримаються". Вони забезпечені одягом і продуктами.

Напередодні омбудсменка Людмила Денисова сказала, що українська сторона досі не отримала повної інформації про стан військовополонених. Наступного тижня вона планує вирушити до Москви - на переговори з російською колегою та директором ФСБ.