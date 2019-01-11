Український консул відвідав поранених моряків у російській в’язниці [ Редактировать ]
Український консул відвідав поранених моряків, яких незаконно утримують у російській в'язниці "Матроська тиша" - про це повідомив Василь Сорока - батько одного з українців.
Чоловік, посилаючись на консула, сказав що "хлопці тримаються". Вони забезпечені одягом і продуктами.
Напередодні омбудсменка Людмила Денисова сказала, що українська сторона досі не отримала повної інформації про стан військовополонених. Наступного тижня вона планує вирушити до Москви - на переговори з російською колегою та директором ФСБ.
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