Новий спосіб підтримати дітлахів, які мужньо борються з онкозахворюваннями та пережили хіміотерапію - започаткували у Львові та Києві. Дівчата з усієї України здають своє волосся, аби майстри потім зробили з нього перуки. На їхню думку, це допоможе малечі почуватися комфортніше під час лікування.

Як це працює - бачила Магда Кривов'яз.

Щоб допомогти дітям з онкозахворюванням, а заодно й зробити модну зачіску - киянки вишиковуються в чергу. Першою йде Ніна. Віддати своє волосся дівчина вирішила одразу, як почула про акцію.

"Цим ми можемо виразити свою підтримку цих дівчаток, які мають такі життєві виклики, сказати, що ми поруч і ви - не самі у таких своїх викликах. Для мене - це всього-на-всього, волосся, а для них, я вважаю, - це важливо", - говорить Ніна Хуренко, учасниця акції Hair for Share.

Тому Ніна переймається не так зачіскою, як передусім - матеріалом для перуки:

"Щоб і відповідна довжина була для перуки. - Довжини достатньо буде".

Перукар робить хвостики та обережно їх зрізає. Потім волосся Ніни зважують і передають майстрам, які виготовляють перуки.

"От 2 до 3 человек "уходит" на парик. Это с одного человека, тут около 70 грамм - это называется "имитация кожи головы", она выглядит максимально естественно - для того, что бы никто не догадался, что ребенок, девушка находиться в парике", - розповідає Інна Костьолова, постижор.

На виготовлення однієї перуки йде близько трьох тижнів.

"Петелечкой волосы захватываются и вот так завязываются, для того, что бы утрамбовать 1 квадратный сантиметр - надо потрать 20 минут времени".

Тим часом своєї черги віддати коси чекає Олеся.

"Це - найменше, що можна зробити для цих діток. Оскільки це дітки маленькі, для них дуже важливо виглядати так, як їх однолітки, тому важливо мати волосся. Перуки для них - як плащ для супермена, можна сказати", - переконана Олеся Гордієнко, учасниця акції Hair for Share.

Лише за півтора місяця понад сотня дівчат з усієї України здали своє волосся. Цього вистачить на 30 перук.

"Ми шукаємо зараз волосся довші від 30 до 35 см. Власне, його бракує найбільше. Далі ми шукаємо гроші на виготовлення самих перук і якщо будуть майстри, які будуть виготовляти і зможуть запропонувати нам хорошу ціну - ми будемо дуже вдячні", - закликає Марічка Маковецька, співорганізатор акції Hair for Share.

До кінця місяця 4 перуки передадуть дітлахам у відділення хіміотерапії. І якщо на початку акції дівчата планували виготовити лише 10 перук, то тепер хочуть зробити цей проект постійним, щоб допомогти якомога більшій кількості дітей.