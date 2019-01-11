Закон о противодействии домашнему насилию вступил в силу [ Редактировать ]
В пятницу, 11 января, закон "О предотвращении и противодействии домашнему насилию" вступил в силу.
В частности, данный закон Верховная рада приняла в начале декабря 2017 года. Норма документа об отягчающих обстоятельствах уже вступила в силу с 11 января 2018 года.
Однако подавляющее большинство норм закона вступило в силу с 11 января 2019 года - через год после публикации в издании "Голос Украины".
Нормы закона
Наказание за совершение домашнего насилия в судебном порядке вводится в виде общественных работ на срок от 150 до 240 часов либо арест на срок до 6 месяцев. Также предусматривается и ограничение свободы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до двух лет.
При этом будут действовать запреты звонков, переписки с потерпевшим лицом, приближение на определенное расстояние.
Отметим, что в случае выявления фактов домашнего насилия соответствующие органы (правоохранительные, управления соцзащиты населения, центры семьи и молодежи, службы по делам детей) должны предлагать пострадавшим обращаться в специализированные центры.
Подчеркнем, законом подвергаются существенной редакции статьи, которые предусматривают ответственность за преступления против половой свободы и неприкосновенности. Так, одно из новшеств закона - уменьшение минимального срока уголовной ответственности за изнасилование несовершеннолетних.
В частности, предыдущая редакция ст. 152 Уголовного кодекса устанавливала наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет, а по новому закону санкция будет от 8 до 15 лет.
Ответственность за принуждение к браку
Устанавливается уголовная ответственность за принуждение к браку. Теперь принуждение к вступлению в брак; к продолжению принудительно заключенного брака; к вступлению в сожительство без заключения брака; к продолжению такого сожительства; принуждение к переезду в другую страну с одной из вышеописанных целей наказываются арестом на срок до 6 месяцев или ограничением или лишением свободы на срок до 3 лет.
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