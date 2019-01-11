У Харкові лікарі борються за життя 16-річного Єгора Чернецького. Хлопець отримав опіки 60 відсотків тіла, коли новорічної ночі витягав свого дідуся з охопленого полум'ям будинку. Попереду - тривале лікування.

Як рятують юнака?

Галина Чернецька чергує під дверима реанімації. Розповідає - син Єгор приїхав до них у Станицю Луганську на канікули. Новий рік зустрічав разом із дідусем. Вирішив підкинути дров до печі.

"Ну и пошел обратный выхлоп вот этого газа. И загорелись дрова возле котла. А потом дедушка кричит: Егорка, что-то там, говорит, трещит. А когда вышел, начал двери открывать - там уже пылало все на свете", - розповідає Галина Чернецька, мати постраждалого.

Дідуся з ампутованою ногою хлопець перетягнув до кімнати. Сам побіг по допомогу. Та не знайшовши нікого на вулиці, повернувся за дідом уже через охоплену полум'ям веранду.

"Уже надышался этого дыма, и до деда уже не мог дойти. Разбил опять окно, выпрыгнул в окно, и все. Начал звать людей, говорит, соседи подбежали, и вызвали МЧС. Они в разбитое окно залезли и вытянули дедушку", - розповідає Галина Чернецька, мати постраждалого.

І Єгора, і дідуся з опіками доправили спершу до Лисичанської лікарні. Звідти хлопця забрали до Харківського опікового центру.

"Він перебуває у відділенні реанімації опікового відділення. В нього 60% опіків, з них - 20% глибокого. Він готується для оперативних втручань, на теперішній час він отримує консервативну терапію", - повідомила Олена Полещук, заступник головного лікаря з медичної частини Харківської лікарні швидкої та невідкладної допомоги.

Мама хлопчика тепер живе тут, у лікарні. Їхній будинок у Станиці Луганській згорів дотла. Щодня на ліки потрібно від 5 до 10 тисяч гривень. Першими на допомогу хлопцеві прийшли колишні земляки, переселенці з Луганщини.

"Хочу, конечно, большое спасибо сказать коллегам. Они со всей Украины присылают деньги на маму, Станица тоже собирает", - говорить Ірина Сорокіна, волонтер.

Сюди ж, до реанімації, ліки привезли й колишні АТОвці, які у 2014 році боронили Станицю Луганську.

"Мы воевали за тех людей, которые там живут, мы жили в их домах. Я мальчика этого не видел в глаза, но я сам имею два ранения, одну контузию. Вот, я лежал в больнице, умирал, и вот меня спасли вот такие люди", - говорить Олександр, ветеран АТО.

У Єгора сильно обгоріло обличчя та шкіра рук. Хлопець терпить страшні болі, ледве говорить і не може рухатися.

"Больно, у него ужасно все болит, оно обожженное, руки от плеч и до самых кончиков пальцев обожженные", - говорить Галина Чернецька, мати постраждалого.

Лікарі кажуть - зараз треба стабілізувати стан. А за тиждень уже почнуть операції з пересадження шкіри. Попереду - щонайменше два місяці лікування, далі - тривала реабілітація.

Допомогти врятувати Єгорові життя може кожен. Необхідні реквізити банківської картки мами зараз на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті podrobnosti.ua у розділі "Ми допомагаємо".

4149 4991 1190 5079

Чернецька Галина Володимирівна, мама Єгора

Телефон мами: +38 095 575 82 35