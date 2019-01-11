В Запорожье на обочине дороги нашли собаку, которую хозяин привязал к дереву и бросил. Об этом пишет Gazeta.zp.

Животное случайно нашли люди, которые остановились на обочине.

Елена Пылова, волонтер, пишет, что пес был привязан "намертво", завернут в тряпку, рядом были документы.

Ранее мы писали о том, какая порода собак подходит вам по знаку зодиака.