Лабрадора привязали к дереву и бросили умирать на обочине (фото) [ Редактировать ]
В Запорожье на обочине дороги нашли собаку, которую хозяин привязал к дереву и бросил. Об этом пишет Gazeta.zp.
Животное случайно нашли люди, которые остановились на обочине.
Елена Пылова, волонтер, пишет, что пес был привязан "намертво", завернут в тряпку, рядом были документы.
Ранее мы писали о том, какая порода собак подходит вам по знаку зодиака.
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