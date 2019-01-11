Умерла знаменитая актриса [ Редактировать ]
В штате Мэн, в городе Бар-Харбор, на 81 году жизни умерла известная американская актриса Верна Блум. Об этом сообщает Variety.
По информации членов семьи, Блум долгое время страдала из-за деменции. Верна Блум получила известность после выхода фильма "Зверинец", хотя дебютировала в кино еще в 1969 году, когда на экраны вышла картина "Холодным взглядом".
Главной мечтой Блум было сыграть с Фрэнком Синатрой, и она воплотила ее в жизнь в фильме "Контракт на Черри-стрит". Также Блум сотрудничала с Мартином Скорсезе и Клинтом Иствудом.
Ранее мы писали, что умерла редактор Vogue.
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