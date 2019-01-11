В селе Зарог Оржицкого района произошел взрыв в жилом доме, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщает управление ГСЧС в Полтавской области.

Так, накануне поздним вечером поступило сообщение о взрыве с последующим горением в одной из квартир в двухэтажном жилом доме на улице Мира.

Пожарные, прибывшие на вызов, установили, что в результате взрыва (по предварительным данным - природного газа) хозяин квартиры погиб на месте происшествия.

Также взрывом была разрушена внешняя кирпичная стена дома, повреждены две стены и кровля. Пожар на площади 12 кв. м. был локализован в 23:35, а в 23:45 - ликвидирован. Огонь уничтожил домашние вещи.

К ликвидации последствий взрыва привлекались 11 человек и одна единица техники.

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