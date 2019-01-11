Из-за погодных условий на выходных могут подорожать некоторые продукты. В частности, овощи, зелень, грибы, яблоки и груши. Об этом сообщил директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

"Мы уже это наблюдали на прошлой неделе, когда температура резко снизилась, а дороги засыпало снегом. Так, картофель в конце декабря стоил в Киеве от 7-8 гривен за килограмм. Сейчас килограмм продают от 10 гривен, цена доходит даже до 20 гривен", - написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетейАлексей Дорошенко.

Из-за погодных условий могут подорожать картофель, морковь, свекла, все виды капусты и лука, отечественные помидоры. Также петрушка, укроп, шпинат, все салаты, грибы, яблоки и груши.

"В первую очередь, дефицит может возникнуть на рынках. Однако может затронуть и отдельные магазины, особенно в регионах, где прогнозируется ухудшение погоды. Это Кировоградская, Черкасская, Полтавская, Днепропетровская, Харьковская, Донецкая и Луганская области", - добавляет эксперт.

По его словам, морозы будут влиять на цены в более значительной перспективе. Затраты на тепло будут закладывать в себестоимость продукции. В то же время на рынке будут появляться овощи и фрукты, которые пострадали от низкой температуры и потеряли внешний вид. Их стоимость будет умеренно низкой и будет соответствовать качеству.

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