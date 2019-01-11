12 января отмечается День Анисьи зимней (Онисьи желудочницы). В этот день принято ходить в гости.

Также Анисья-желудочница. Наши предки 12 января резали гусей и свиней к Васильеву вечеру.

Приметы на 12 января

Считается, что если на Анисью дует ветер с юга, то весь год будет урожайным, а лето – теплым.

Если на Анисью идет снег, то летом можно ожидать сильных дождей Люди, которые родились в День Анисии, 12 января, являются очень удачливыми

Если на Анисью воробей громко чирикает – жди скорой оттепели

Если ночью дует ветер с юга, то год будет счастливым и урожайным, а лето – теплым. Западный ветер – в реках будет много рыбы

Если пошел снег, то это примета к тому, что лето будет дождливым и пасмурным

Если человек родился на Анисью, 12 января, то он будет отличным плотником и охотником

На Анисью можно молиться об излечении желудочных хворей

Найти в этот день платок, лежащий на дороге – признак того, что на человека может быть наведена порча. Поэтому, в день Анисии стараются не принимать никаких подарков от чужих людей.

Кроме того, считалось, что существует опасность встретиться с нечистью. Увидеть в ночь на 12 января сон, который связан с землей, сулит смерть

Если 12 января снится свадьба или поцелуй, то это предвещает ссору в семье

Если днем ясно, то это примета к тому, что скоро наступит потепление

Вязать, прясть или шить на Анисью – к несчастью

Если на небе в день Анисии не видно звезд, значит, погода изменится

Если встать вечером на перекресток и громко произнести имя больного человека, то он вскоре выздоровеет

На Анисью не солят пищу, иначе можно накликать на себя беду

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