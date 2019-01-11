Приметы на 12 января: что категорически нельзя делать [ Редактировать ]
Фото: приметы на 12 января
12 января отмечается День Анисьи зимней (Онисьи желудочницы). В этот день принято ходить в гости.
Также Анисья-желудочница. Наши предки 12 января резали гусей и свиней к Васильеву вечеру.
Приметы на 12 января
- Считается, что если на Анисью дует ветер с юга, то весь год будет урожайным, а лето – теплым.
- Если на Анисью идет снег, то летом можно ожидать сильных дождей Люди, которые родились в День Анисии, 12 января, являются очень удачливыми
- Если на Анисью воробей громко чирикает – жди скорой оттепели
- Если ночью дует ветер с юга, то год будет счастливым и урожайным, а лето – теплым. Западный ветер – в реках будет много рыбы
- Если пошел снег, то это примета к тому, что лето будет дождливым и пасмурным
- Если человек родился на Анисью, 12 января, то он будет отличным плотником и охотником
- На Анисью можно молиться об излечении желудочных хворей
- Найти в этот день платок, лежащий на дороге – признак того, что на человека может быть наведена порча. Поэтому, в день Анисии стараются не принимать никаких подарков от чужих людей.
- Кроме того, считалось, что существует опасность встретиться с нечистью. Увидеть в ночь на 12 января сон, который связан с землей, сулит смерть
- Если 12 января снится свадьба или поцелуй, то это предвещает ссору в семье
- Если днем ясно, то это примета к тому, что скоро наступит потепление
- Вязать, прясть или шить на Анисью – к несчастью
- Если на небе в день Анисии не видно звезд, значит, погода изменится
- Если встать вечером на перекресток и громко произнести имя больного человека, то он вскоре выздоровеет
- На Анисью не солят пищу, иначе можно накликать на себя беду
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