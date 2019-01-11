В ДТП в Польше погиб украинский журналист [ Редактировать ]
В Польше в ДТП погиб украинский журналист Роман Кисиль. Об этом сообщает "Укринформ".
Авария произошла утром 10 января в городе Илка Мазовецкого воеводства. Вместе с 37-летним журналистом погибла его 60-летняя мать.
Тяжелые травмы получила жена журналиста. Сейчас женщина находится в реанимационном отделении больницы в Радоме.
В автомобиле был и годовалый ребенок, он сейчас в удовлетворительном состоянии находится на обследовании в больнице.
В Радом выехала руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше с целью предоставления консульско-правовой помощи.
Работники полиции устанавливают причины аварии.
По предварительным данным, ДТП случилось в результате лобового столкновения легкового автомобиля марки Toyota, в котором находилась семья журналиста, с грузовиком марки Iveco. Оба водителя были трезвыми. Водитель грузовика в аварии не пострадал.
Роман Кисиль был корреспондентом информационного агентства УНИАН.
Ранее мы писали о том, что в ДТП погиб сын украинского дипломата.
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