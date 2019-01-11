В Польше в ДТП погиб украинский журналист Роман Кисиль. Об этом сообщает "Укринформ".

Авария произошла утром 10 января в городе Илка Мазовецкого воеводства. Вместе с 37-летним журналистом погибла его 60-летняя мать.

Тяжелые травмы получила жена журналиста. Сейчас женщина находится в реанимационном отделении больницы в Радоме.

В автомобиле был и годовалый ребенок, он сейчас в удовлетворительном состоянии находится на обследовании в больнице.

В Радом выехала руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше с целью предоставления консульско-правовой помощи.

Работники полиции устанавливают причины аварии.

По предварительным данным, ДТП случилось в результате лобового столкновения легкового автомобиля марки Toyota, в котором находилась семья журналиста, с грузовиком марки Iveco. Оба водителя были трезвыми. Водитель грузовика в аварии не пострадал.

Роман Кисиль был корреспондентом информационного агентства УНИАН.

Ранее мы писали о том, что в ДТП погиб сын украинского дипломата.