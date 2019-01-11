Эксперты назвали первый тренд нового сезона [ Редактировать ]
Модное веяние было обнаружено после анализа Instagram-аккаунтов знаменитостей. Ранее этот тренд был популярен в девяностых.
Журнал Vogue провел собственное бьюти-исследование и обнаружил первый тренд нового сезона. Информация появилась на официальном сайте глянца.
Эксперты изучили и проанализировали страницы самых популярных в соцсетях и в шоу-бизнесе звезд. Оказалось, что главным трендом 2019 года станут популярные в 1990-х кислотные цвета.
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Тренд будет актуален не только в одежде, но и в оттенках волос, лаках для ногтей и аксессуарах.
Ранее мы писали, что для того, чтобы быть "в тренде", парень продал почку.
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