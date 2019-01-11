11 января в одной из квартир Львова нашли тела двух туристов из Киева. Правоохранители получили сообщение от врачей, прибывших на место происшествия о том, что они обнаружили в квартире на улице Дорошенко во Львове тела девушки и парня без признаков жизни, сообщили в пресс-службе Нацполиции Львовской области.

"Полицейские предварительно установили, что вчера около 21:00 в квартиру заселились четверо молодых людей – двое девушек и двое парней, которые приехали во Львов из Киева. Утром одной из пар стало плохо, и они вызвали "скорую". Медики госпитализировали их с диагнозом: "отравление угарным газом средней тяжести". Тела двух других – парня и девушки возрастом 21 год – без признаков жизни были обнаружены в соседней комнате. Причина смерти будет установлена при экспертизах", - говорится в сообщении.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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