Сотрудники Министерства сельского хозяйства США и американские диетологи рекомендуют после праздников восстановить метаболизм и запустить процесс похудения с помощью соков, пишет "Хроника.инфо".



Сжечь жир без вреда для фигуры поможет томатный сок. В 100 граммах такого сока содержится всего около 18 калорий. Кроме того, помидоры имеют высокое содержание воды.



Вторым соком для похудения диетологи назвали натуральный яблочный сок. В нем содержится около 50 калорий на 100 граммов. Тройку лидеров замыкает морковный сок: в 100 граммах такого сока содержится 40 калорий и 3 грамма полезной клетчатки. Таким образом, подобная детокс-диета ускорит программу по снижению веса после новогодних праздников.

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