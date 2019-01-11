Консул України відвідав моряків у "Матроській тиші" [ Редактировать ]
Український консул відвідав моряків, яких захопили у Керченській протоці і тепер незаконно утримують у в'язниці "Матроська тиша". Про це повідомив Василь Сорока - батько одного з поранених українців. Чоловік, посилаючись на дипломата, сказав, що "хлопці тримаються".
Вони забезпечені одягом і продуктами. Напередодні омбудсменка -Людмила Денисова - сказала, що українська сторона досі не отримала повної інформації про стан військовополонених.
Наступного тижня вона планує вирушити до Москви - на переговори з російською колегою та директором ФСБ.
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