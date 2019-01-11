Далі у випуску непроста історія півторарічного Марка Кабанюка із села під Кропивницьким. Понад рік тому працівники районної служби у справах дітей забрали його з прийомної родини, на виховання якій дитину віддала біологічна матір.

А названих батьків слідчі звинуватили в усиновленні з корисливих мотивів. Слідство тривало півроку. Ще півроку справу розглядав суд. Але напередодні новорічних свят судді таки виправдали прийомних батьків Марка. Подробиці зворушливої історії розкажуть наші кореспонденти.

Це село Оситняжка, під Кропивницьким. Ольга та Олександр Кабанюки радо зустрічають гостей! Кажуть зараз у них найщасливіші дні! Адже син Марк нарешті вдома.

"Ехали вчера в автобусе, я на него смотрю и тако впечатление, что не было этого года, счастье", - говорять Ольга та Олександр Кабанюки.

Мама Ольга показує ліжко хлопчика, одяг та Іграшки. Запевняє дитина забезпечена усім. Запрошує переконатися у цьому і працівників служби у справах дітей. Саме вони рік тому вилучили малюка з родини. Закидали, що сім'я виховує дитину далекої родички з корисливих мотивів.

"Это абсурд, абсурдно, глупость какая-то, это человеческая глупость, мы никак не могли понять, чего они хотели, чего они добивались. У нас столько семей, где дети действительно нуждаются, что бы их изьяли, потому что это ужас. Вот с девочками в детдоме мы общались, то одна говорит у нас поступают дети и вшывые, и голодные, и грязные, в ужасном состоянии", - говорить Ольга Кабанюк, прийомна мати Марка Кабанюк.

Доки тривало слідство і суди, Марк рік жив у дитбудинку. Де влітку його, до всього, - ошпарила окропом вихователька. Три тижні за життя малюка боролися в опіковому відділенні дитячої лікарні. Увесь цей час прийомні батьки намагались якомога частіше бачити сина та боролися за його повернення додому.

"Год мы отмучали, сын едет домой, год бессонных ночей, скандалов, словами не передать, где мы токо не были, оббивали все пороги от низов до верхов. Он бежал и отак ручки, меня встречал, я упал на колени и его так же встртетил токо на коленках, счастье", - говорить Олександр Кабанюк, прийомний батько Марка Кабанюка.

Чи добиватимуться покарання для керівника районної служби у справах дітей та співробітників правоохоронних органів, через яких рік довелося жити без сина, - родина Кабанюків ще не вирішила. Поки що намагаються притягти до відповідальності вже колишню виховательку дитбудинку, яка обпекла хлопчика. Слідство у цій справі триває і досі.