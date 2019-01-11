На Старый Новый год или Щедрый вечер на столе обязательно должна быть щедрая кутья.

Также на столе должна была быть свинина, а лучше - поросенок, так как 13 января также называется Васильев вечер. Святой Василий Великий считается покровителем свиноводов. Однако птицу или рыбу старались не готовить - счастье из дома улетит или уплывет.

На Старый Новый год принято щедро угощать гостей и накрывать сытный стол, и чем больше блюд было - тем лучше год проживется.

Обязательным блюдом были вареники, их делали с разными начинками. Грибная - к долгой и счастливой жизни, мясная - к благополучию, капустная - к деньгам, а сыр с укроп - к крепкому здоровью.

5 блюд, которые должны быть на столе в Старый Новый год 2019

Щедрая кутья

Холодец

Вареники

Узвар

Борщ с пампушками.

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