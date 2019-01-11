Домашняя собачка по кличке Дейзи, которую пользователи сети назвали черезчур жадной, стала звездой интернета. Дело в том, что на Рождество питомец получил в подарок две игрушки, однако Дейзи не хотела, чтобы кто-либо их трогал. Видео было опубликовано на Youtube.

Кое-кто из родственников решил поближе рассмотреть мягкого медведя и плюшевого червя, но собаке явно это не понравилось. Дейзи очень сильно раздражилась тем, что ее игрушки трогают другие. По поведению питомца стало понятно, что у нее нет ни малейшего желания делиться подарком.

Собака начала скалиться и рычать - именно поэтому она выглядела более чем злобно. Владельцы Дейзи добавили, что их жадная любимица с самого детства устраивает такие сцены, но всё всегда заканчивается очень мирно и без травм.

Ранее мы сообщали о том, что собака упала в обморок при встрече с хозяйкой.