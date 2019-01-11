Вибух у шахті на Дніпропетровщині. Постраждало п'ятеро гірників. В усіх опіки тіла від дев'яти до шістдесяти відсотків. На час спалаху метану під землею перебували сто вісімдесят два гірники. Їх екстрено вивели на поверхню. У якому стані постраждалі та що стало причиною вибуху - з'ясовувала Олена Мендалюк.

Вибух пролунав близько дев'ятої вечора напередодні, на шахті імені Героїв Космосу, на глибині 370 метрів. В епіцентрі опинилися 15 гірників. Максим постраждав найбільше, у нього обгоріло 60 відсотків тіла - обличчя, руки, спина. Чоловік розповідає - його бригада пропрацювала лише годину.

"Все как обычно было. Услышал только хлопок и все", - говорить Максим, постраждалий гірник.

Одразу спалахнула пожежа. У небезпечній зоні опинилися п'ятеро чоловіків. Микола розповідає, на ньому зайнявся одяг. Як вдалося вибратися, - пам'ятає погано. Каже - пощастило, що вибух не спричинив обвалу.

"Взрыв, потом сразу включились самоспасатели. начали потехоньку выбираться. Потом за нами приехали спасатели Выехали на поверхность уже были сотрудники больницы. Поехали в больницу сразу", - говорить Микола, постраждалий гірник.

П'ятьох гірників госпіталізували до Павлоградської міської лікарні №4. Найтяжчий стан - у Максима, двоє шахтарів отримали опіки 40 відсотків тіла, ще двоє наразі у задовільному стані, кажуть медики.

"У всех пострадавших в следствии взрывной волны имеет место баротравма и, как следствие, сотрясение головного мозга. Непосредственно при поступлении оказана вся неотложная медицинская помощь, а так же медикаментозная для корекции их состояния", - говорить Андрій Павлов, головний лікар Павлоградської міської лікарні №4.

Поки що на шахті імені Героїв Космосу видобуток вугілля призупинено. Причини вибуху встановлюють правоохоронці. У поліції відкрили кримінальне провадження - порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Винуватцям загрожує до трьох років позбавлення волі.

"Що могло слугувати вибуху метану та що могло до цього призвести буде встановлено в ході досудового розслідування, проведення ряду перевірок службових", - говорить Ольга Кузнєцова, заступник начальника відділу комунікацій Нацполіції у Дніпропетровській області.

Тим часом постраждалих гірників, після надання їм медичної допомоги, санавіацією доправили до Дніпра. Жодних прогнозів лікарі не дають. Попереду у пацієнтів - не одна операція.