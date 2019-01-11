На печерських пагорбах продовжують відзначати Різдво Христове. От тільки, звичне свято з колядками перетворили дійсно в добру справу. Мова йде про благодійний фестиваль під назвою "Різдвяний передзвін", завдяки якому допомагають вижити хворим дітям.

Діти, дорослі, відомі особистості і прості українці. Всі сьогодні в Києво-Печерській лаврі на щорічному фестивалі колядок.

"Таланти твої, Україно, таланти церкви, таланти християнських батьків і віруючих батьків дітей. Сьогодні ми зібралися, шоби прославати богом немовля народжене, яке прихилило небо до землі, шоб ми з вами зійшли на небо і стали громадянами нової батьківщини, нового царства небесного. Протягом багатьох років до нас звертаються представники інших єпархій", - говорить Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври.

"Ежегодный фестиваль рождественский с названием "Передзвін. Он проходит уже в восьмой раз, в нем участвуют разные коллективы, разных поставок. На этом акцент, чтобы показать исполнение колядок разными голосами", - говорить Олена Соловей, директор фестивалю.

Співами прославляють Різдво Христове - адже свято ще не завершилось, каже намісник Києво-Печерськоі Лаври.

"Свято Різдва буде ще протягом 40 днів. Святкують і колядують. Воно так і на західній Україні", - говорить митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври.

До речі, у співах беруть участь не лише відомі колективи, а й зірки.

Присутні кажуть, що такому дійству неймовірно раді. Прийшли сюди без запрошення, просто так.

"Просто послушать, посмотреть как тут. Сразу тепло становиться на душе".

Дехто, як завжди - усією сім'єю. Фестиваль спонукає людей до духовності. І це особливо важливо.

"Сьогодні у світ прийшов той, хто явив нам бога. Христос приніс на землю", - говорить архімандрит Іларіон, організатор фестивалю.

До речі, пісні на цьогорічному фестивалі, за словами намісника Лаври, пройшли ретельний відбір.

"Я благословив зробити строгій вибір. Аби тільки те, що не порочить свято. Має смисл - це можна виконувати в храмі", - говорить митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври.

І головне, що кошти, зібрану в рамках благодійної програми будуть передані - дітям хворим на рак.