Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина продолжает радовать своих поклонников в социальной сети новыми фотографиями и видео. На днях ведущая опубликовала новый снимок на своей странице в Instagram.

На снимке Ефросинина приветливо улыбается, сидя за столом. Однако многие поклонники ведущей ужаснулись от болезненной худобы звезды украинского телевидения. Некоторые же, наоборот, засыпали Машу комплиментами.

Фото: Instagram

"Мне кажется, что ты очень худенькая", "Сколько вы весите?", "Здається ви схудли…", "Вы вообще едите?", "Это законно быть такой красивой?", "Красавица", "Восхитительна", "Вы светитесь красотой", - пишут поклонники.

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