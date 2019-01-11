Маша Ефросинина шокировала поклонников болезненной худобой (фото) [ Редактировать ]
Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина продолжает радовать своих поклонников в социальной сети новыми фотографиями и видео. На днях ведущая опубликовала новый снимок на своей странице в Instagram.
На снимке Ефросинина приветливо улыбается, сидя за столом. Однако многие поклонники ведущей ужаснулись от болезненной худобы звезды украинского телевидения. Некоторые же, наоборот, засыпали Машу комплиментами.
Фото: Instagram
"Мне кажется, что ты очень худенькая", "Сколько вы весите?", "Здається ви схудли…", "Вы вообще едите?", "Это законно быть такой красивой?", "Красавица", "Восхитительна", "Вы светитесь красотой", - пишут поклонники.
Ранее бывшая возлюбленная Владимира Кличко шокировала сеть своим внешним видом.
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