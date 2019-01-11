Нападающий "Йокогамы" Кадзуеси Миура продлил контракт с футбольным клубом еще на год. 51-летний форвард продолжит выступать во втором по силе дивизионе чемпионата Японии. Миура - самый возрастной игрок в профессиональном футболе. Японец проводит уже 33-й сезон в карьере, пишет "Сегодня".

"Я буду играть от всего сердца и надеюсь, что смогу продолжить расти как профессионал", - заявил Миура.

В конце февраля ему исполнится 52 года. В марте 2017 года Миура превзошел англичанина Стэнли Мэтьюза, вышедшего на поле в официальном матче в возрасте 50 лет и пяти дней. Японец сыграл за "Йокогаму" в возрасте 50 лет и семи дней. Рекорд Мэтьюза продержался более полувека.

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