Самый старый футболист мира продлил контракт с клубом [ Редактировать ]
Нападающий "Йокогамы" Кадзуеси Миура продлил контракт с футбольным клубом еще на год. 51-летний форвард продолжит выступать во втором по силе дивизионе чемпионата Японии. Миура - самый возрастной игрок в профессиональном футболе. Японец проводит уже 33-й сезон в карьере, пишет "Сегодня".
"Я буду играть от всего сердца и надеюсь, что смогу продолжить расти как профессионал", - заявил Миура.
В конце февраля ему исполнится 52 года. В марте 2017 года Миура превзошел англичанина Стэнли Мэтьюза, вышедшего на поле в официальном матче в возрасте 50 лет и пяти дней. Японец сыграл за "Йокогаму" в возрасте 50 лет и семи дней. Рекорд Мэтьюза продержался более полувека.
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