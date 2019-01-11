Разбитое сердце это одна из самых болезненных вещей в мире. Будь то измена, смерть или расставание, повернуть время вспять уже нельзя, и это ужасно. Об этом пишет издание "Клубер".

Кажется, что если знаешь о приближении чего-то такого заранее, то можно как-то подготовиться к страданиям. Но разбитое сердце это разбитое сердце. Застало это вас врасплох или признаки надвигающейся беды были заметны уже давно, но ваше сердце все равно принадлежит человеку, которому оно больше не нужно.

Знаю, звучит жестоко. И вы не одиноки в своих страданиях, ведь почти каждый из нас может рассказать свою историю разбитого сердца. Но есть и хорошие новости – подобные ситуации преподают нам хороший урок. Вы всегда можете вынести что-то полезное из любого негативного опыта, чтобы сделать свои будущие отношения лучше предыдущих. Кроме того, без сердечных ран мы едва ли сможем по достоинству оценить настоящую любовь.

Это говорит о том, что если хорошенько присмотреться, то любое событие можно представить в положительном свете. Вам было очень больно, когда вам разбили сердце? А сможете ли вы пережить это? Несомненно!

У всех нас есть свои слабости, и, к сожалению, в отношениях они заметны как нигде. Порой это заставляет человека страдать.

Мы обращаемся за советами к звездам, прося их указать на наши слабости, потому что дата нашего рождения многое говорит о личности человека и о том, как он может преодолеть проблемы в отношениях.

Чтобы помочь вам подготовиться к тому, что ваше сердце будет разбито, предлагаем ознакомиться с главной причиной, по которой каждый знак Зодиака отталкивает от себя людей.

Овен

Перепады настроения могут сильно подпортить Овну его отношения. В начале ваша вторая половинка говорит, что она принимает вас со всеми вашими недостатками, но она и понятия не имеет, на что подписывается. Как только между вами возникнет привязанность, ваш партнер увидит, что он сильно переоценил свои возможности.

Очень жаль говорить это, но разрыв здесь просто неизбежен.

Телец

В начале отношений вы держите себя в руках, а потому для вашего партнера очень странно наблюдать за вашим превращением в навязчивого и одержимого человека. Своим собственничеством вы сводите его с ума, постоянно требуя от него внимания.

Вы настолько сильно привязываетесь к любимому, что расставание буквально вырывает ваше сердце из груди.

Близнецы

Вы очень непостоянны, и ваш партнер может начать задумываться, насколько серьезно вы к нему относитесь. Вы постоянно нервничаете, это и станет причиной того что вам разобьют сердце.

Как правило, партнер Близнецов разрывает с ним отношения еще до того, как это решатся сделать сами Близнецы.

Рак

Ничто так не отталкивает людей, как ваша неуверенность в себе. Вы то и дело ждете заверений своего партнера в любви к вам и в том, что кроме вас ему больше никого не нужно. Вы с подозрением относитесь к тому, чем занята ваша вторая половинка, когда вас нет рядом.

Такое поведение приведет к тому, что ваш партнер не выдержит давления и бросит вас.

Лев

Вы слишком много думаете о себе, и рано или поздно ваш партнер об этом узнает. Поначалу это покажется ему притягательной самоуверенностью, но со временем он поймет, что дело совершенно в другом.

Ваше высокомерие сеет раздор в отношениях, что в итоге разобьет вам сердце.

Дева

Ваша привычка осуждать становится невыносимой. Вы анализируете все вокруг, критикуя любимого человека почти в любой ситуации. Из-за этого он чувствует себя недостаточно хорошим для вас и что вы думаете, будто он неспособен сделать что-то правильно.

Сами того не понимая, вы разбиваете сердце второй половинке, заставляя ее в ответ разбивать ваше.

Весы

Барахтаясь в океане жалости к себе, вы вряд ли способны сохранить интерес вашего партнера. Никому не хочется быть в отношениях с тем, кто постоянно плачется в жилетку и думает только о плохом. Ваша вторая половинка не хочет чувствовать, что она не может сделать вашу жизнь ни капли лучшей.

Если продолжите жалеть себя и дальше, ваш любимый/любимая просто найдет себе того, кто ценить их по-настоящему.

Скорпион

Вы утаиваете от своей второй половинки слишком много, поэтому она вам не доверяет. Любые отношения строятся на доверии, а если такового нет, то и ваш союз долго не продержится.

Будьте честными, потому что в противном случае вскоре вам разобьют сердце.

Стрелец

Никто не мечтает оказаться в отношениях, полных пустых обещаний. Если вы обещаете своему партнеру больше, чем можете ему дать, то откуда ему знать, чему верить, а чему — нет. Если люди не знают, чего от вас ожидать, они будут ждать только худшее.

Ваш партнер не хочет постоянно подвергаться унижениям, поэтому его уход от вас это лишь вопрос времени.

Козерог

Вам нужно научиться самим выбирать свои сражения. Не обращайте внимания на мелкие недостатки любых отношений и просто примите их. Вы должны простить своего партнера за вещи, которые не играют для вас существенной роли, если посмотреть на картину в целом.

Если вы продолжите помнить все его промахи и недостатки, то очень скоро увидите, как он собирает свои чемоданы.

Водолей

Пришло время открыться и впустить кого-то в свое сердце. Нельзя надеяться на то, что ваш партнер будет хотеть находиться рядом с вами, если вы даже не можете быть с ним честными в своих чувствах. Вы слишком много времени тратите на то, чтобы убежать от своих эмоцией, и боитесь поставить на карту свое сердце.

К сожалению, причиной вашего одиночества является страх того, что вам разобьют сердце.

Рыбы

Вас никогда не устраивала ваша жизнь. Постоянные поиски чего-то (или кого-то) лучше и попытки убежать от реальности отталкивают от вас людей, которым бы хотелось стать частью вашей жизни.

Если заставлять окружающих чувствовать себя недостаточно хорошими, чтобы помочь вам опуститься на землю, и показывать им, что вы ищете вариант получше, в конечном итоге они просто сдадутся и уйдут.

Читайте также о том, какие знаки зодиака способны на предательство больше других.