Мужчину оштрафовали на $2 тысячи за отправку кота по почте [ Редактировать ]
На острове Тайвань 33-летнего жителя оштрафовали на 60 тысяч новозеландских долларов (2 тысячи долл. США) за отправку кота почтовой службой. Об этом сообщает BBC.
Он отправил шотландского вислоухого кота в картонной коробке.
Городской инспекционный центр по охране животных и здравоохранения в городе Тайбэе признал мужчину виновным в нарушении тайванского закона о защите животных.
Впоследствии было обнаружено, что кот не был вакцинирован от бешенства. За это горе-владельцу выписали штраф за нарушение Положения о профилактике инфекционных болезней животных.
Мужчина объяснил, что хотел вернуть кота в приют, так как у него не хватало времени ухаживать за ним.
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