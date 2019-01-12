В Винницкой области три человека отравились угарным газом [ Редактировать ]
Фото: Pixabay
Три человека умерли от отравления угарным газом в Козятинском районе Винницкой области. ОБ этом сообщает ГСЧС в утренней сводке в субботу, 12 января.
"11 января в 14.00 в селе Махаринцы Козятинского района в квартире одноэтажного жилого дома обнаружены тела трех человек", - говорится в сообщении.
Предварительная причина гибели людей - отравление угарным газом.
Ранее сообщалось, что 6 человек отравились газом.
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